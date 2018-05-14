ŞOK Marketler'in halka arzı tamamlandı

Şok Marketler halka arzı, 2,3 milyar TL'lik büyüklüğü ile Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu. Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka arz edilen paylara yaklaşık 1,9 kat talep geldi.

NİHAİ HALKA ARZ FİYATI 10,5 TL OLARAK BELİRLENDİ

Garanti Yatırım tarafından halka arz işleminin sonucuna ilişkin olarak bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, halka arz edilen payların yüzde 85'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurt içine ayrılan yüzde 15 payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi. Nihai halka arz fiyatının 10,5 TL olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, arz edilen paylara toplam 1 milyar dolar seviyesinde talep geldiği aktarıldı.

HALKA ARZLA 1,95 MİLYAR TL SERMAYE GİRİŞİ SAĞLANACAK

Açıklamada, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan, tahsis edilen payların 1,76 katı talep geldiği, yurt içi kurumsal ve yurt içi bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği halka arzda tahsil edilen paylar için sırasıyla 2,36 ve 2,52 kat talep geldiği bildirildi. Halka arzla birlikte Türkiye'ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye girişi sağlanmış olacağı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yatırımcıların gösterdiği bu ilginin Türkiye'ye, sektöre ve şirkete duyulan güveni ifade ettiğini belirtti.

Türkiye'de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Demirel, Şok Marketler'in başarılı performansını bundan sonra da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ve ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ettiğini bildirdi. Öte yandan, şirketin paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.