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5 yıl vadeli konut kredi ini yüzde 0,99'a indirdi

sı (), konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık oranını yüzde 0,99'a düşürdü. TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, başlattığı kampanya ile konut kredisi faiz oranını ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 14:37
TEB 5 yıl vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99'a indirdi

sı (), konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık oranını yüzde 0,99'a düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, başlattığı kampanya ile konut kredisi faiz oranını ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

"TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz. Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 faiz oranı vererek en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk."

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TEB 5 yıl vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99'a indirdi
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