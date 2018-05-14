Üniformanın yeni başkenti Soma

13 Mayıs 2014'te Soma
'da gerçekleşen maden kazası sonrası, tüm Türkiye'nin tek yürek olarak destek verdiği Soma'da, kadın emeğiyle yeni bir hayat kuruldu. Facianın ardından bölgede kadınların çalışmak istediğini fakat alternatif iş olanağı olmadığını gözlemleyen KAGİDER'in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Soma Belediyesi iş birliğiyle başlattığı, 387 üyeli Soma'da Önce Kadın Üretim ve Eğitim Merkezi projesi, kadınların kendi yönettikleri Soma'da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne dönüştü. 2015 yılında kurulan Kooperatif'te yer alan kadınların büyük çoğunluğunu madenci eş ve yakınları oluşturuyor.
Kooperatif, kendisi de bir KAGİDER üyesi olan Dressbest firmasının sahibi Rana Tülin Yazıcı'nın yarattığı iş hacmi ile Somalı kadınlar için alternatif geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Dünya markalarının imajını Somalı kadınlar belirliyor. Dressbest Yönetim Kurulu Başkanı Rana Tülin Yazıcı, "Dressbest'in üretiminin şimdilik yalnızca küçük bir kısmını burada yapabiliyoruz. Şimdiki hedefimiz, bölgenin kaderini değiştirmeye aday bir girişimle, devletimizin de desteğiyle, kooperatifi büyütmek ve Dressbest'in üretiminin en az yüzde 10'unu Soma'ya taşımak" dedi.
Dressbest'in cirosunun yüzde 98'i ihracattan geliyor. Dünyanın dört bir yanında 300 binin üzerinde personel, Dressbest'in üniformalarını giyiyor. Türkiye'de sektörünün lideri pozisyonunda olan Dressbest, Afrika, Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere geniş bir coğrafyada uluslararası otel zincirlerinin, havayollarını hastanelerin ve kurumsal şirketlerin personelini giydiriyor.