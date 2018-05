Vakıfbank 200 kişilik tarım timiyle çiftçiye ulaşıyor

VAKIFBANK

Ürün çeşitliliği ve milyonlarca üreticisiyle tarım sal üretimde Avrupa ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye'nin, son 15 yılda tarım sektöründeki büyüme ivmesi hızlandı. Artan dünya nüfusu ve gıda ihtiyacının fazlalaşması gibi unsurlar dikkate alındığında stratejik önemi her geçen gün artan tarım sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artıyor. Türkiye için stratejik öneme sahip olan tarım sektöründe ter döken çiftçinin yanındaki güç olmayı sürdürdüklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, "Tarım bankacılığı konusunda 200'den fazla uzmanla çok sayıda şubede çiftçilere özel hizmet vererek, üreticilerin taleplerini karşılıyoruz. Faaliyet türüne özel olarak tasarladığımız kredi ve kart ürünleriyle müşteri sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Tarım zincirinde yer alan bütün işletmeleri yerinde ziyaret ederek, üreticilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirerek hasatta ödemeli işletme ve yatırım kredilerini uygun faiz oranı ve masraflarla çiftçilerin kullanımına sunuyoruz" dedi. Express TarımKart ile şubeye başvuran çiftçi kartını dakikalar içinde alarak kullanıma açabiliyor ve faizsiz dönem ve çok sayıda imkândan yararlanıyor.Üreticilerin ihtiyaçlarını düşük faiz oranıyla karşılamak için yurtdışından tarıma özel kaynak arayışlarına devam ettiklerini söyleyen Ersin Özoğuz, "Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan TURAFF programı çerçevesinde 95 milyon dolarlık kaynak temin ederek üreticilerin kullanımına sunduk. Ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı ile üretici örgütlerinin desteklenmesine yönelik yeni bir programa imza attık. Temin ettiğimiz 80 milyon euro kaynağı, düşük faiz oranlı kredi imkânlarıyla üreticilere kullandırmaya devam ediyoruz" dedi. VakıfBank, kapasite artışı, alternatif enerji üretimi gibi konularda, devletin üreticileri desteklediği IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları hakkında da üreticileri bilgilendirerek öz kaynağı olmayan işletmelere uzun vadeli kredi seçeneklerisunuyor. Temlik karşılığı krediden ana firma garantörlüğüne, toplu ödeme sisteminden diğer bankacılık hizmetlerine kadar geniş ürün ve hizmet gamıyla destek veriliyor.HERyıl 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel masrafsız kredi seçenekleri sunduklarını ifaden eden Özoğuz, "Üreticilerin yem, gübre, akaryakıt gibi her türlü ihtiyacını, hayvan alımını, ekipman, traktör, arazi alımı veya ahır/ ağıl/bahçe gibi tesis kurulumlarını uygun fiyatlarla finanse ediyoruz" dedi. VakıfBank 2016'da üreticilerin kullanımına sunduğu TarımKart'la 60 binin üzerinde çiftçiye, faizsiz dönem avantajı sağladı. Üreticilere çok sayıda avantaj ve kolaylık sunan TarımKart ile üreticilerin avantajlı alışveriş yapabileceği Tarım Üye İşyeri sayısı özel anlaşmalarla her geçen gün artırılıyor. TarımKart sahibi üreticiler, VakıfBank'ın anlaşmasının bulunduğu tarım kredi kooperatifleri, Pankobilirlik, TARİŞ, Petrol Ofisi 5 bine yakın üye işyerinde tarımsal girdi alışverişi de yapabiliyor.Bitkisel Üretim İşletme KredisiSera İşletme KredisiBesi Hayvancılığı İşletme KredisiSüt Hayvancılığı İşletme KredisiSüt Hayvanı Alım KredisiKümes Hayvancılığı KredisiArıcılık Kredisi Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Avcılığı KredisiOrganik Kredi0 km ve İkinci El Traktör Kredisi0 km ve İkinci El Araç KredisiEkipman KredisiTarım Arazisi Alım Kredisiİşyeri Edindirme KredisiYeni Tesis Kurulumuna Yönelik Proje KredileriTMO Makbuz Senedi Karşılığı KredilerELÜS (Elektronik Ürün Senedi) Spot KredisiIPARD Projelerine Yönelik Krediler Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje KredisiKGF Destekli Tarım Kredileri Dünya Çiftçiler Gününe Özel Kredi KampanyasıÇiftçiye Tam Destek KampanyasıAnlaşmalı Üretici Örgütleri Üye/ Ortaklarına özel Birlikte Hareket Üretime Bereket KampanyasıKırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerine özel TÜKETBİR KampanyasıTarımKartTarım Kredili BankomatTMO KartBitkisel Ürün SigortasıSera SigortasıBüyükbaş Hayvan Hayat SigortasıKüçükbaş Hayvan Hayat SigortasıKümes Hayvanları Hayat SigortasıArıcılık SigortasıSu Ürünleri Hayat Sigortası