Engellilere dört koldan vergi avantajı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırladı.
Rehberde yer alan bilgilere göre, engelli vatandaş
lara yönelik çeşitli vergi avantajları bulunuyor. Bakanlık engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelli olmayanlarla aralarındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla pek çok vergi avantajı sağlıyor. Engelli vatandaşlar alacakları taşıtlar için gümrük vergisi, ÖTV
ve MTV ile konutlar için emlak vergisi ödemiyor. Ayrıca görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlarla özel bilgisayar programları da KDV
'den muaf tutuluyor.