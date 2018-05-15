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lerin yarısının tercihi oldu

Rus vatandaşlarının mayıs tatilinde tercih ettikleri bir numaralı tatil noktasının yine olduğu bildirildi. Türkiye'ye bu yıl 6 milyon gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:20
Rus turistlerin yarısının tercihi Türkiye oldu
Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine 'den yana kullandıkları belirtildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 5Antalya payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, 'ın yüzde 10.7'yle ve Rusya'daki yerel tatil noktalarının yüzde 7.2'lik payla Türkiye'nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi.

Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında 'yı tercih eden lerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

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Rus turistlerin yarısının tercihi Türkiye oldu
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