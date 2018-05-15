Rus turistlerin yarısının tercihi Türkiye oldu

Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine Türkiye 'den yana kullandıkları belirtildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 5Antalya payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Kıbrıs'ın yüzde 10.7'yle ve Rusya'daki yerel tatil noktalarının yüzde 7.2'lik payla Türkiye'nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi.

Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.