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Albaraka “”yle Ramazan’ın değerlerini yaşatıyor!

, yenilenen ve güçlenen dijital bankacılık hizmetlerini anlatan yeni reklam kampanyasıyla geçen ay izleyiciyle buluşmuştu. Serinin ikinci filminde, “”yi canlandıran ve yine bir dizi aksiyonla karşımıza çıkıyor.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:20
Albaraka “Değer Katan İkili”yle Ramazan’ın değerlerini yaşatıyor!

Puck Global imzası taşıyan film, Ramazan'ın ilk gününde mahallede yaşanan bir aksiliği konu alıyor. Ramazan'ın değerlerini ve bereketini paylaşmak ve insanlara yaşatmak için kolları sıvayan ikili, hiç düşünmeden maceraya atılıyor ve sorunu hızlıca çözüyor.

'un farklı bölgelerinde geçen ve çekimleri 3 gün süren reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Hazım Başaran oturuyor. Filmin tüm aksiyon sahnelerinde ise ve bizzat yer aldılar.

'ün medya planlama ve satın alma ajansı Arena Media ise, markanın hedef kitlesine özel televizyon, dijital, radyo, açıkhava, gazete mecralarından oluşan 360° medya stratejisi hazırladı.

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Albaraka “Değer Katan İkili”yle Ramazan’ın değerlerini yaşatıyor!
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