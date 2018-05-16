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Genç 21 ayın dibine indi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018
Genç işsizlik 21 ayın dibine indi
Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümesini sürdüren ve küresel krizden bu yana 8.5 milyon kişiye yaratan , 2018'de de bu performansını sürdürüyor. oranı şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan, bu yılın ocak ayına göre ise 0.2 puan azalarak yüzde 10.6'ye indi. Şubat ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük işsizlik oranı yakalanırken, genç işsizlik oranı ise 4.3 puanlık azalışla yüzde 19 ile 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Genç işsizlik oranı en son 2016 Mayıs'ta yüzde 17.4 seviyesindeydi.

GENÇLERE 4 KOLDAN DESTEK YAĞDI
Genç işsizliği azaltmak amacıyla Türkiye İş Kurumu'nun mesleki eğitim kurslarının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı sayesinde gençlerin tecrübe eksikliği ortadan kaldırılarak istihdam edilmeleri kolaylaştırılıyor. ile Hazine gençleri desteklerken, işyeri açmak isteyen gençlere vergi kolaylıkları getirildi.
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Genç işsizlik 21 ayın dibine indi
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