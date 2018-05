Halk ekmekte Ramazan pidesi 75 kuruş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar yemeklerini her gün bir ilçede yapacak. Şehir merkezinde iftar çadırı ise bu yıl, Bahçelievler Camii karşısındaki, eski SSK hastanesinin yerine kuruldu. Belediyeden yapılan açıklamada çadırda günlük olarak 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verileceği, aynı zamanda bakıma muhtaç 2 bin aileye sıcak yemek evlerine götürülecek.



Ramazan ayı süresince Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek büfelerinin de 11.00 ila 20.00 saatleri arsında hizmet vereceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Bu amaçla yaklaşık 153 Personel ile hizmet veren Halk Ekmek 5 Nöbetçi olmak üzere 63 adet Ekmek büfesiyle Kahramanmaraş halkına hizmet sunmaya devam edecek. Normal büfeler saat 11.00-20.00 arası hizmet verirken, nöbetçi ekmek büfeleri ise saat 17.00-23.00 arasında hizmet verecek. Nöbetçi ekmek büfeleri Halk Ekmek Fabrikası Önü, Arçelik Durağı Gözde Sitesi önü, Orman Dairesi Pazartesi Pazarı Önü, Necip Fazıl Kültür Sitesi Karşısı ve Yukarı Akdo Karşısı Ekmek büfeleri olarak belirlendi.



Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek tarafından yapılacak ramazan pideleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un talimatıyla herhangi bir zam yapılmadan geçen seneki gibi 250 gram pide 0.75 TL den, 500 gram Ramazan pidesi de 1.50 TL den satışa sunulacak. Ramazan ayına has olarak üretim yelpazesini genişleten Halk Ekmek fabrikası, normal ekmeğin yanı sıra susamlı ekmek, tekli pide, çiftli Ramazan pidesi, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, papatya ekmek, 50 gram ambalajlı rol ekmek çeşitlerinin yanı sıra susamlı çubuk ve galeta üretecek.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halkın daha rahat, daha temiz ve daha huzurlu bir ramazan geçirmesi temennisi ile Zabıta ekipleri de ramazan ayı boyunca 7/24 esasına göre görev yapacaklar. Ramazan ayı süresince denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürecek olan zabıta ekipleri, özellikle yıkanmadan tüketilen gıda maddelerinin sağlıksız ortamlarda ve açıkta satışlarına müsaade etmeyecek, Ramazan ayında tüketimi artan gıda maddelerinin imalathanelerine yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak denetimler sıklaştırılacak, halkımızın alışverişlerini ve seyahatlerini rahat içinde yapabilmelerini temin için kaldırımlar açık tutulacak, işgallere ve seyyar satışlara izin verilmeyecektir. Ayrıca Ramazan ayını fırsat bilerek halkımızın manevi duygularını sömüren ve bunu bir meslek haline getiren dilencilere anında müdahale edilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek olup, mesai saatleri dışında kalan akşam, gece ve hafta sonu da dahil hiçbir boşluk oluşturulmayacak şekilde nöbetçi ekipler oluşturulmuştur. Ayrıca vatandaşlarımız, görev alanlarımız içinde kalan her türlü şikayetlerini günün her saatinde 153 Alo Zabıta hattına iletebilecektir.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşımda olası bir aksaklık yaşanmaması için toplu taşıma araçlarında ihtiyaç durumuna göre ek seferler koyarak vatandaşların iftar saatinden önce evlerine ulaşmalarını sağlayacak."

