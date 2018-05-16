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Rotana-Mar Yapı ortaklığında otel

Giriş Tarihi: 16.5.2018
Rotana-Mar Yapı ortaklığında otel
Ortadoğu, Afrika ve Türkiye'de bulunan otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana-Mar Yapı ortaklığı ile Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana'yı hayata geçirerek İstanbul'un Avrupa yakasına giriş yaptı. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı , "Bizim ülkemize olan güvenimiz yabancı yatırımcıları da teşvik ediyor" diye konuştu. Rotana Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais ise "İstanbul'daki 2 yeni otelimizin açılması ile birlikte, Türkiye'deki otel sayımızı ikiye katlamaktan ve küresel oda sayımızı 16.466'ya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
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Rotana-Mar Yapı ortaklığında otel
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