Rotana-Mar Yapı ortaklığında otel

Ortadoğu, Afrika ve Türkiye'de bulunan otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana-Mar Yapı ortaklığı ile Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana'yı hayata geçirerek İstanbul'un Avrupa yakasına giriş yaptı. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök
, "Bizim ülkemize olan güvenimiz yabancı yatırımcıları da teşvik ediyor" diye konuştu. Rotana Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais ise "İstanbul'daki 2 yeni otelimizin açılması ile birlikte, Türkiye'deki otel sayımızı ikiye katlamaktan ve küresel oda sayımızı 16.466'ya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.