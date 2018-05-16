Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sabancı’nın satışları % 24 arttı

Sabancı’nın satışları % 24 arttı

Giriş Tarihi: 16.5.2018
Sabancı’nın satışları % 24 arttı
'in konsolide satışları, 2018'in ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon TL'ye, net kârı ise 59 artarak 1 milyar 66 milyon TL'ye çıktı. İlk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladıklarına dikkat çeken Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, "Şubat ayında 1.5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa'da gerçekleştirirken, sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık" açıklamasında bulundu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı’nın satışları % 24 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN