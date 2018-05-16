Sabancı’nın satışları % 24 arttı

Sabancı Holding
'in konsolide satışları, 2018'in ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon TL'ye, net kârı ise 59 artarak 1 milyar 66 milyon TL'ye çıktı. İlk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladıklarına dikkat çeken Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, "Şubat ayında 1.5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa'da gerçekleştirirken, sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık" açıklamasında bulundu.