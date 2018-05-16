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Sosyal inovasyon 150 milyar dolar

Giriş Tarihi: 16.5.2018
Sosyal inovasyon 150 milyar dolar
Farklı ülkelerde, toplumsal meselelere sosyal inovasyon yoluyla çözüm bulmak isteyenleri bir araya getiren sosyal inovasyon ağı Social Innovation Exchange (SIX), ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Etki yatırımcıları ile toplumdaki yeni fikirlerin hayata geçtiğini belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Global Etki Yatırımları Ağı (GIIN) tarafından yayınlanan Etki Yatırımcı Anketi, 150 milyar dolara yaklaşan bir sosyal inovasyon ekonomisine işaret ediyor" diye konuştu.
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