Trump’ın kararlarından ABD halkı da endişeli

Clinton
ailesinin yakın dostu olan ve seçim sürecinde Hillary Clinton'ın danışmanlığını üstlenen, Arkansas Eyaleti North Little Rocks şehrinin eski valisi Patrick Henry Hays, ABD
Başkanı Donald Trump'ın son dönemde attığı adımlar ve Türkiye ilişkilerine dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan desteğini çekmesi ve yaptırım kararı alması, ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs
'e taşıması yönündeki adımlarını eleştiren Hays, "Trump'ın aldığı kararlar ABD halkı tarafından da endişeyle izleniyor" dedi. ABD ORDUSU ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI
Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonu haklı bulduğunu ifade eden Hays, "Hiçbir ülke sınırında bir terör örgütü görmek istemez. Buna benzer bir sorunu ABD Meksika'da yaşarken Türkiye'yi eleştirmek doğru değil" diye konuştu. Hays, Suriye'deki terör örgütü PYD'ye ABD tarafından yapılan silah desteğini de eleştirerek, "Türkiye, ABD tarafından PYD'ye verilen silahların PKK'ya aktarıldığını belgeyle kanıtladıysa Amerikan ordusunun şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir" dedi. TL'nin dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybının geçici olduğuna inandığını belirten Hays, "Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Seçimlerin ardından rayına oturacaktır" ifaresini kullandı. Öte yandan ABD Kongresi'nde görev yapan 5 vekil ortak bir bildiri imzalayarak İsrail
'in Gazze
'deki katliamlarına tepki gösterdi.