Yabancı kur artışını evde değerlendirdi

REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.38 oranında gerçekleşti. Nisanda bir önceki aya göre, İstanbul Anadolu yakasında yer alan markalı konut
projelerinde yüzde 0.11 oranında, Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.56 oranında arttı. Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapılması, döviz kurlarındaki değer artışının iyi değerlendirdiğinin göstergesi" diye konuştu.