Panorama Bursa 1326 açılış için gün sayıyor

Akıllı bina olma özelliği taşıyan ve yağmur suyundan enerji üretecek olan müzenin açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Bursa
tarihine ışık tutacak bir eser kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kamberler Parkı yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi
'nde fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümleri yer alacak. Müze, çevre dostu bina olma özelliği ile de kendi alanında bir ilk olacak. CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET ETTİK
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin inşaatında da sona gelindiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Başkan Dündar, "Müze, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, Osmanlı'nın kurulduğu yerde, tarihe yolculuk imkanı sunacak. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun, beylikten cihan devletine doğru giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından birisi olan Bursa'nın fethini anlatacak. Panorama Bursa 1326, şehrimizin eğitim, ticaret ve turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacak" dedi. Bursa'da çok özel bir yapının ortaya çıktığını kaydeden Dündar, "Kubbe içindeki sanatsal çalışmanın dışında binanın kendine has özelliği var. Yeşil bina konseptinde yağmur suyundan güneş enerjisine kadar faydalanıldığı, kütüphanelerin, bin kişilik gösteri merkezlerinin bulunduğu, kültür yaşam merkezi olarak burada inşasını bitirdik. Sinema, toplantı salonları kafeteryası, her gün, hafta içi hafta sonu yaşayacak canlı bir merkez olacak. Burasının en önemli işlevi bir eğitim merkezi olması. Resimlerle Bursa'nın fethini anlatıyoruz. Osmanlı'nın kuruluşu burada canlanıyor. 16 büyük tabloyla Bursa'daki önemli olaylar resmedilecek. Bursa 23 yıl kuşatma ile fethedildi. 23 yıllık kuşatma, atalarımızın şehri fethederken kan akmamasını istedikleri için yapılan bir savaş anlayışıdır. Aslında burada Osmanlı'nın adaleti, huzuru, barışı ve güvenliği resmediliyor. Açılışla ilgili Cumhurbaşkanımıza dosya sunuldu. İnşallah açılışına bekliyoruz" diye konuştu.