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Savunmadaki ’lere desteği

Giriş Tarihi: 17.5.2018
Savunmadaki KOBİ’lere Ziraat Katılım desteği
Ülke savunması için gerekli yüksek teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla Müsteşarlığı iştiraki olarak kurulan Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) ile Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ziraat Katılım Bankası, teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli savunma sanayisi firmalarıyla çeşitli modellerde ortaklıklar kuracak. Protokolle, Türkiye'de faaliyet gösteren ve teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli savunma sanayisi firmalarının desteklenmesi amacıyla karzarar ortaklığı, ortak yatırım veya iştirak gibi modeller hayata geçirilecek. SSM Müsteşarı İsmail Demir, imza töreninde yaptığı konuşmada, SSTEK'in desteğiyle şimdiye kadar 10 şirket kurulduğunu söyledi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de farklı işler yaparak katılım bankacılığını geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
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Savunmadaki KOBİ’lere Ziraat Katılım desteği
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