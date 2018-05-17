Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Vodafone’dan çift haneli büyüme

Vodafone’dan çift haneli büyüme

Giriş Tarihi: 17.5.2018
VODAFONE, Nisan 2017-Mart 2018 arası dönemi kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı. 2017- 18 mali yılı organik servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14.1 artırarak 9.2 milyar TL'ye çıkaran şirket, böylece son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyümesine devam etti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı yüzde 22.6 artışla yaklaşık 2.8 milyar TL'ye ulaşırken bu dönemde operasyonel serbest nakit akışı ise 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1.3 milyar TL yatırım yapan 'nin mobil abone sayısı ise 23.3 milyona ulaştı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vodafone’dan çift haneli büyüme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN