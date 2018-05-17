Vodafone’dan çift haneli büyüme

VODAFONE, Nisan 2017-Mart 2018 arası dönemi kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı. 2017- 18 mali yılı organik servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14.1 artırarak 9.2 milyar TL'ye çıkaran şirket, böylece son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyümesine devam etti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı yüzde 22.6 artışla yaklaşık 2.8 milyar TL'ye ulaşırken bu dönemde operasyonel serbest nakit akışı ise 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1.3 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye
'nin mobil abone sayısı ise 23.3 milyona ulaştı.