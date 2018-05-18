Benzin fiyatlarında zamma ÖTV freni

Petrol
fiyatlarının 80 dolarla 4 yılın zirvesine çıkması ve döviz kurunun son dönemde yaşanan spekülatif saldırılarla yükselmesi nedeniyle 6 lirayı geçen benzin
fiyatlarında, vatandaşı rahatlatacak adım atıldı. Hükümet benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde meydana gelen yüksek fiyatlara karşı özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitti. Ürünlere gelecek zam
oranı kadar ÖTV
oranında indirim yapılacak. Böylece petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları vatandaşa yansımayacak. POMPAYA YANSIMAYACAK Resmi Gazete
'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış meydana gelmesi durumunda, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek. ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018'de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve petrol fiyatlarında azalma olursa ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanı sıra LPG de dahil olacak. BÜTÇEYE YÜK OLMAYACAK
Hükümetin bu hamlesinin bütçeye yük oluşturmadan tüketiciyi koruma amaçlı olduğuna dikkat çeken analistler, enflasyon beklentisinin de aşağı çekileceğine vurgu yaptı. Yapılan düzenleme para politikası hedefleri açısından da Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak. HESABIMIZI KİTABIMIZI YAPTIK
Maliye
Bakanı Naci Ağbal, akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) eşel mobil sistemine geçildiğini ve bugünkü ÖTV tutarlarını tavan olarak belirlediklerini belirterek, "Yeni sistemle vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak ama yukarı giderken bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılamayacak" dedi. Bütçeyi tahrip edici bir düzenleme yapmadıklarını belirten Ağbal, "Hesabımızı kitabımızı yaparak bu işi gerçekleştirdik. Bu düzenlemenin bütçe üzerindeki net etkisi pozitif olacak" diye konuştu. KDV İNDİRİMI YAPILSIN
Enerjı Petrol Gaz İ kmal İstasyonları İ şveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yeni kararın tüketiciler açısından akaryakıt ürünlerindeki fiyat belirsizliğini ortadan kaldırdığını kaydederek, "Otomatik ÖTV indirimini, kurların istikrara kavuşmasına kadar sürecek geçici bir çözüm olarak görmek istiyoruz. Çünkü piyasa ekonomisinde esas olan fiyatların dalgalanmaya bırakılmasıdır. Ayrıca kurlar arttıkça ÖTV düşeceği için devletin vergi geliri azalacak Kurların istikrara kavuşmasından sonra akaryakıt ürünlerinin vergilendirme modelinde bir değişikliğe gidilmeli. Verginin vergisi niteliğindeki KDV oranlarında indirime gidilmeli. Bu indirimin bir kısmı gerekirse ÖTV'ye ilave edilmeli ki, devletin vergisiz akaryakıt satışı nedeniyle yaşadığı gelir kaybı da önlenebilsin" diye konuştu. ZAM KONUSU BİTTİ
Türkıye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, ÖTV düzenlemesinin ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, "Akaryakıtta zam konusu bitmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.