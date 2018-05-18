Girişim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TÜSİAD tarafından düzenlenen, 2018'de katılım rekorunun kırıldığı "Bu Gençlikte İŞ Var!" girişim yarışmasında büyük ödülün sahibi Gazi Üniversitesi
ve Hacettepe Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu Taka ekibi oldu.
Girişim destekleme programları özellikle üniversite öğrencilerini teknoloji girişimciliği konusunda cesaretlendiriyor. Türk Telekom
, İş Bankası gibi kurumlar girişim programları konusunda önemli tecrübe kazandı. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot 6'ncı yılını tamamladı. Üstelik girişim sermayesi şirketi de kurdu. TÜSİAD tarafından geleceğin genç girişimcilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen "Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasının 2018 döneminde geçen yılın katılım rekoru kırıldı. Yarışmanın bu seneki birincisi "Taka", ikincisi "Anlatan Eller" ve üçüncüsü "Bkare" oldu. Yarışmaya bu yıl Türkiye genelinde 74 ilden ve 161 üniversiteden bin 621 iş fikriyle 4 bin 268 genç girişimci adayı başvurdu. 74 İLDEN KATILIM
Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "2011'de Ankara'da başlattığımız yarışma, aradan geçen 7 yılda girişimcilik ekosisteminin desteğiyle Türkiye çapında gençlerin kucakladığı bir organizasyona dönüştü. Bu yıl 74 il, 161 üniversiteden başvuru aldık. Katılan tüm genç girişimci adaylarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. EĞİTİM VE SAĞLIK GİRİŞİMLERİ
Yarışmada 75 bin TL'lik birincilik ödülünü cinsel hastalıkların erken tanısında doğru tedaviye hızla ulaşılmasını sağlayan "Taka" ekibi kazandı. Engelli ve sağır bireylerin eğitiminde fırsat eşitsizliğini gidermek için Türk İşaret Dili destekli online eğitim platformu çözümü sunan "Anlatan Eller" ekibi 50 bin TL'lik ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Üçüncülük ödülünü ise gıdalarda küflenme sorununa karşı geliştirdikleri doğal çözümle "Bkare" ekibi kazandı.