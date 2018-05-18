Girişimlere finansal destek müjdesi

Gırışımcılere verdiği desteği Workup girişim programıyla güçlendiren Türkiye İş Bankası
, şimdi de finansal destek konusunda adım atıyor. Workup girişimcilik programının ikinci dönem girişimlerinin Demo Day etkinliğinde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali
, sanılanın aksine girişimcilikte ihtiyaç duyulan ya da eksikliği olan şeyin para olmadığını belirterek, "Girişimlere finansal destek vereceğiz. Ama çoğu kez ham fikri olanlar 'siz bana parayı verin ben gerisini hallederim' diyor. Bizim bankacı olarak hata yaptırmamamız lazım. Kaynakların verimli kullanımı açısından da doğru yere doğru tahsisi yapmamız gerekiyor" diye konuştu. IŞBIRLIKLER GELIŞTIRILMELI
İhtiyaç duyulan asıl şeyin mentorluk, eğitim ve işbirliklerinin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Bali, şunları söyledi: "Girişimleri hem İş Bankası'nın hem de iştiraklerimizin müşteri ağı ile buluşturuyoruz. Müşteriyi bulmak, ona kendini tanıtmak ve onun üzerinden bu fikri realize edebilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İş Bankası olarak girişimcilik ekosisteminde Workup programı da dahil yürüttüğümüz tüm çalışmalar kapsamında bugüne kadar 230'u aşkın girişim ile birebir temas ettik, 50'nin üzerinde girişim ile ortak kampanyalardan teknolojik işbirliklerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yaptık."
Workup girişimcilik programı ile teknoloji odaklı girişimlerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüldüğüne değinen Bali, "Fikirlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilebilir hale gelmesi önemli. Kimse ham fikrine fazla güvenmemeli. Fikirleri hayata geçirebilmek için itinayla uğraşıyoruz" dedi. ?GIRIŞIMCILER YENI EKONOMININ TEMELI
Gırışımcılerın yeni ekonominin temeli ve dinamiklerinden birisi olduğunu vurgulayan Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Teknoloji girişimcilerine hiçbir zaman negatif bir anlayışla ve tehdit olarak bakmadık. Bu duruma elimizden işimizin alınacağı kompleksiyle yaklaşmadık. Fırsat olarak, yeni işbirliği imkânları olarak gördük. Çünkü ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Biri ortaya çıkarken diğerinin kaybolması gerekmiyor. Birisi artarken diğerinin eksilmesi gerekmiyor. Eğer siz müşteri tabanını büyütüyorsanız ve iş hacmini büyütüyorsanız, her iki tarafın birlikte kazanması mümkün. Fikirleri çoğaltmanın imkânı paylaşmaktan, onun üzerine iş kurmaktan geçiyor." ÇIN VE LONDRA'DA INOVASYON MERKEZI
Bır taraftan yurtiçinde girişimciliği ve yaratıcılığı desteklerken, diğer taraftan da yurtdışında startup ekosistemini ve teknolojik yenilikleri ilk elden takip ettiklerini belirten Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yurtdışında da teknoloji iştirakimiz SoftTech'e bağlı olarak Silikon Vadisi
'nde kurduğumuz Maxitech şirketimiz aracılığı ile dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yenilikleri takip ediyoruz ve işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Silikon Vadisi'nin ardından Çin'de ve Londra
'da da yakın zamanda inovasyon merkezleri açacağız. Her ikisinin de bu alanda önemli yatırımlar olacağını düşünüyorum."