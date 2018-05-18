Pakistan'a 30 ATAK helikopteri satılıyor

Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satışına dair sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, twitter adresinden Savunma Sanayi Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir’in ATAK helikopterinin ihracaat anlaşmasını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını söylediğini aktardı.
Giriş Tarihi: 18.5.2018 12:17Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 12:29
Anlaşmanın mali boyutunun 1.5 milyar dolar olduğu belirtilirken imzaların her iki ülkenin cumhurbaşkanının da katıldığı bir törenle atılması bekleniyor.