Tarihe utançla geçen katliam

ABD'nın
İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Hak-İş, Memur-Sen, TESK
, Türkİş, TİSK, Kamu-Sen, TOBB
, TZOB da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, ABD'nin bu kararının hukuksuz olduğuna dikkat çekerek, "ABD başkanının uluslararası hukuku yok sayarak İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ne kadar yanlış, tehlikeli ve sorumsuzca atılmış bir adım olduğunu ifade etmiştik. ABD yönetimi hatasında ısrar etti ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs katliamı yaşandı" dedi. HUKUKSUZ VE KÜSTAH
Hisarcıklıoğlu, Kudüs'ün 3 semavi dinin de kutsal şehri, insanlığın ortak değeri olduğunu ve insanlığın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa
'nın 1.5 milyar nüfuslu İslam toplumu için vazgeçilmez bir mekân olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ABD'nin İsrail'le başlattığı bu hukuksuz adımın Kudüs'e ihanet olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "ABD ve İsrail'in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs'e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. ABD Başkanının hukuk ve demokrasi tanımaz yönü ile birleşen İsrail'in militarist, küstah ve insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması, bunlara göz yumulması, tüm dünya için çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır. Filistin Halkına Destek Mitingi'ne hep birlikte katılıyor, tüm camiamıza da çağrıda bulunuyoruz." ANKARA