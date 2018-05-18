Ulak hizmete girdi

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, kırsal bölgelere de 4.5G hizmetinin götürülmesi için geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK
servis vermeye başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ULAK için 60 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 4 bin yerleşim yerine sabit veya mobil geniş bant internet ve ses hizmetini götürdük. 2020'ye kadar benzer durumdaki 3 bin yere daha bu hizmetleri götüreceğiz" dedi. Bakan Arslan
, gelinen noktada fiber uzunluğun 325 bin kilometreyi aştığını ifade ederek, geniş bant abone sayısının 69 milyonu aştığını, 2.3 milyonu geçen fiber aboneye ulaşıldığını, bilişim sektörü büyüklüğünün de 94 milyar lira yani 100 milyar liraya yaklaştığını kaydetti. YERLILIK YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Bakan Arslan, hedeflerinin ülkenin her köşesinde, vatandaşlara gelişmiş iletişim teknolojilerini götürmek ve bilgi toplumu sürecini tamamlamak olduğunu dile getirdi. Ulak projesinde birinci faz için bin 799 yerleşim yeri için yerlilik oranını yüzde 10 öngördüklerini ancak rakamın yüzde 43'e çıktığını söyleyen Arslan, "İkinci faz bin 472 yerleşim yeri için ise yerlilik oranını yüzde 30 öngörmüştük, yüzde 54'e çıktı. Böylece milli haberleşme sanayisinin oluşmasına bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu çalışmalar, artık meyvelerini vermeye başladı" dedi. SAYAN: 5G'YE GEÇEN İLK ÜLKELERDEN OLACAĞIZ
BTK
Başkanı Ömer Fatih Sayan ise yerli ve milli teknolojiler üretme noktasında Türkiye'nin çok önemli bir noktaya ulaştığını ifade ederek, "Ülke olarak yerli ve milli baz istasyonunu yüksek standartlarda üretebilecek firmalara sahibiz. Bu ülkemiz açısından büyük kazanç. 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı istediğimizde yapamayacağımız hiçbir ürün olmadığını göstermekte" dedi.