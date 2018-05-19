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Hizmet İhracatçıları’nın başkanı oldu

Giriş Tarihi: 19.5.2018
Hizmet İhracatçıları’nın başkanı İlker Aycı oldu
Yazılım, turizm, yurtdışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Üyelerin 153'ünün oyunu alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı , Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına ise Özak Global Holding Başkanı seçildi. Seçimden sonra bir konuşma yapan Aycı, birliğin ortak strateji belgesini oluşturacaklarını vurguladı. Aycı, "Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız. Bunun için hizmet ihracatçıları olarak bütün pazarlarda olacağız" diye konuştu.
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Hizmet İhracatçıları’nın başkanı İlker Aycı oldu
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