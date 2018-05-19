Hizmet İhracatçıları’nın başkanı İlker Aycı oldu

Yazılım, turizm, yurtdışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Üyelerin 153'ünün oyunu alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına ise Özak Global Holding Başkanı Ahmet Akbalık
seçildi. Seçimden sonra bir konuşma yapan Aycı, birliğin ortak strateji belgesini oluşturacaklarını vurguladı. Aycı, "Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız. Bunun için hizmet ihracatçıları olarak bütün pazarlarda olacağız" diye konuştu.