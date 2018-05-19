Türk
işadamları, uluslararası pazarda kendilerini destekleyecek sigorta, operatör gibi yerli kurumların etkin olmamasından şikâyet ediyor. İhracatın en önemli destekçilerinden olan alacak sigortası yapabilecek yerli kurum olmadığını, turizm
de de yerli tur operatörü bulunmadığını söyleyen iş insanları, bu nedenle Türkiye'nin ekonomik rekabette sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Turizm sorunun farkına vararak çözüm aramaya başladı. Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, Türkiye'nin yıllarca yurtdışında insanlara değil, tur operatörlerine tanıtıldığını söyledi. Arca, "Yabancı operatörler aldıkları direktifle bizi sigortalamıyorlar. Türkiye'de terör var diyorlar. Oysa Paris'te de terör eylemi oluyor ama turist
azalmıyor" dedi. YABANCIYA MAHKUM OLDUK
Türkiye'nin bir dönem yurtdışındaki Türk tur operatörleriyle çalıştığını belirten Arca, şöyle devam etti: "Öger, Tekser ve Paşa gibi büyük operatörler vardı ama battı. Yabancıya mahkum olduk. Bizim yerli tur operatörünü yeniden gündemimize almamız gerekiyor. Türkiye'ye gelmek isteyen çok ABD'li var ama getirecek operatör yok. Yerli operatörle turisti katlarız." TL İLE TATİL SATIYORUZ
AYŞIN Arca, 2015'te yerli para birimi ile tur satmaya başladıklarını belirterek, "Risk alıyoruz ama doğru yönettiğimiz için uçak dahil uygun fiyata tur yapabiliyoruz. Biz içeride yapılan tatilin yarı fiyatına üstelik TL ile ödemeli turlar satıyoruz" dedi. Capri'ye ya da Monte Carlo
'ya 4 bin 800 TL'lik paketler sunduklarını söyleyen Arca, "Bu rakama uçak da dahil" diye konuştu.