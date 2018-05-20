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Sabre Awards’da iki büyük projeyle finale kaldı

Giriş Tarihi: 20.5.2018
Türk Telekom Sabre Awards’da iki büyük projeyle finale kaldı
, halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği uluslararası Sabre Awards'da iki projesiyle finale kaldı. Türk Telekom'un, Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan "Tablolar Konuşuyor" projesi 'Türkiye' kategorisinde, 'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla hayata geçirilen "Teknoloji Seferberliği" projesi ise 'Telekomünikasyon' kategorisinde değerlendirilecek. Ödüller 23 Mayıs 2018'de Amsterdam'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan Tablolar Konuşuyor Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında gerçekleştirildi.
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Türk Telekom Sabre Awards’da iki büyük projeyle finale kaldı
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