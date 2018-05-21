Bursalı Clio Paris Fuarı’na yetişmiyor

BU yıl 116'ncısı düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'ndan olumsuz haberler gelmeye başladı. 4 Ekim'de kapılarını açacak olan fuara, Alman otomotiv devi Volkswagen'de katılmama kararı aldı. Daha önce Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel ve Volvo'nun aralarında bulunduğu markalar katılmayacağını açıklamıştı. Bentley, Bugatti, Fiat-Chrysler'in ise durumu henüz belli değil. Bir son dakika gelişmesi de Renault'dan geldi. Fransız markanın Oyak Renault
Bursa tesislerinde deneme üretimi yaptığı yeni nesil Clio'nun Paris'te sergilenmeyeceği konuşuluyor. Paris Otomobil Fuarı'na katılacağı kesinleşen markalar şöyle: "Audi, Citroen, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes- Benz, Peugeot, Smart, Suzuki, Porsche, Seat, Skoda ve Toyota." 2016'da düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'na ise Aston Martin, Bentley, Ford, Lamborghini, Volvo, Rolls- Royce ve Subaru katılmamıştı.