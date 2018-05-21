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Kazakistan, üretimini artıracak

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, üretim hacminin her yıl artarak 2025 yılına kadar yılda 104 milyon ton seviyesine ulaşacağını belirtti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:10
Kazakistan, petrol üretimini artıracak

Bozumbayev, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, büyük projelerinin kısa vadeli süreçte ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Tengiz, Karaçaganak, Kaşagan petrol ve doğalgaz projeleri sayesinde petrol sektöründeki büyümenin devam edeceğine işaret eden Bozumbayev, "Geçen yıl Kaşagan'ın üretime başlamasıyla ülkenin petrol üretimi 78 milyon tondan 86,2 milyon tona yükseldi. Petrol üretim hacmi her yıl artarak, 2025'e kadar yılda 104 milyon ton seviyesine ulaşacak." dedi.

Bozumbayev, bu yıl ocak-nisan döneminde 30 milyon ton petrol üretildiğini ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığına dikkati çekerek, "Bu yıl petrol üretimi 87 milyon ton seviyesinde bekleniyor." ifadesini kullandı.

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Kazakistan, petrol üretimini artıracak
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