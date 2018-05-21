Prim borçlusu emekliye düşük faizli kredi desteği

Hükümetin prim borçlarını yapılandırma, binlerce Bağ-Kur'luya sigorta
larını canlandırma hamlesine bankalar da omuz verdi. Ziraat Bankası
, prim borçları nedeniyle emekli olamayan kişilere düşük faiz
li ve uzun vadeli emeklilik kredisi kullandırıyor. Emeklilik kredilerinin vadesinin uzatılması, faizlerin aşağı çekilmesine ilişkin soru önergesine yanıt veren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
, bu kapsamda kredi talebinde bulunan vatandaşlara uygun maliyetle kredi kullandırdıklarını belirterek, "Tahsis ücreti alınmıyor. Bu kredilerin 4 yıl olan yasal vade sınırının uzatılması için çalışıyoruz" bilgisini verdi. Mayıs itibarıyla prim borcu olan, ödeme yapmayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin dondurulması, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasıyla 3 milyon 100 bin kişiye sigorta desteği sağlanıyor. MAAŞIN %90'INA KADAR KREDI
Esnaf, sanatkâr, çiftçi, serbest meslek erbabının da mayıs öncesine ait prim borcu ve bunlara ilişkin hizmet süreleri de talep etmeleri durumunda dondurulacak. Ziraat Bankası da dört yıla kadar uzayan vadelerle bu kapsamda olanlara yaklaşık yüzde 1.28 faiz oranıyla maaşın yüzde 90'ına kadar kredi kullandırıyor. Müşterilerin kredibilitesini genel bankacılık uygulamaları, kredi politikaları kapsamında değerlendirdiklerini belirten Aydın, talebin karşılanması için çalıştıklarını vurguladı.