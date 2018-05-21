TOKİ’nin indirim kampanyası ilgi gördü

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ
) borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yüzde 20 indirim kampanyasına, 13 bin 905 vatandaş başvurdu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66'sının borcunu 'yastık altı' diye tabir edilen kişisel tasarrufları ile kapattığını belirtti. GÜVENİN KANITI
Turan, "Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır" ifadesini kullandı. Turan, şöyle devam etti: "100 bin lira borcu olan bir vatandaşın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı." TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini hatırlatan Turan, kamu bankalarının borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlara 0.98'den kredi imkânı sunduğunu, vatandaşların 274 milyonluk borcunu banka kredisi ile kapattığını bildirdi. ESNEK ÖDEME
Kampanyada esnek ödeme yaptıklarına işaret eden Turan,"Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlandı. Vatandaşlarımız yaptıkları 45 milyon 63 bin liralık peşin ödemelerle indirimden faydalandı" ifadelerini kullandı.