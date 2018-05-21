YHT’lerden memnuniyet yüzde 83.3’e yükseldi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü YHT
kullanan yolcuların memnuniyetini ölçmek için Ankaraİstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Konya, İstanbul- Eskişehir, Eskişehir-Ankara olmak üzere 5 hatta anket düzenlendi. Anketler sabah ve akşam hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saatlerde 24 seferde uygulandı. Anket sonuçlarına göre, YHT'lerden memnuniyet oranı yüzde 83.3'e yükseldi.
Ankette yolcuların yüzde 55.4'ü memnun, yüzde 31.1'i çok memnun, yüzde 12.4'ü orta düzeyde memnun olduklarını belirtirken, yüzde 0.8 memnun değil, yüzde 0.3 hiç memnun değil şıklarını seçti. Özellikle YHT ile seyahati her zaman tavsiye ederim diyenlerin sayısı büyük oranda artarak yüzde 28.7'den yüzde 59.9'a çıktı.
Yolcular ekranlara genel görgü kurallarını hatırlatan uyarıcı görüntüler konulmasını, ilgi çekici film ve haber kanalı yayınlarının yapılmasını ve loş ışıklandırma kullanılmasını talep etti. TEMİZ BULUNDU
Yolcuların internet sitesi, mobil uygulama, temizlik- tuvalet, ortam iklimlendirmesi, gar düzeni ile ilgili yorumları görece azalırken, sefer saatleri, Wi-Fi sorunları, ekranlardan ve müzik yayını ve bagaj alanı yetersizliği ile ilgili şikayetlerin arttığı görüldü. Gar-istasyon temizliği ve konforu ile ilgili memnuniyet araştırması yapıldığında, yolcuların yüzde 51.4'ü memnun, yüzde 22.1'i orta düzeyde memnun, yüzde 21'inin ise çok memnun olduğu belirlendi. Hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 2 oldu.
YHT ile seyahati tercih etme sebepleri incelendiğinde ise yüzde 34.8 seyahat süresi, yüzde 22.3 hızı, yüzde 15.7 konfor, yüzde 8.6 zamanında ulaşım, yüzde 6.5 saat uygunluğu, yüzde 6.5 güvenlik, yüzde 3.8 fiyat ve yüzde 1.8 sefer sıklığı nedenlerini belirtti. GÜVENLİK 'ÇOK İYİ'
Bunların yanı sıra mobil uygulama ile ilgili memnuniyet araştırması yapıldığında, yolcuların yüzde 41.1'i çok iyi cevabını verirken, çağrı merkezleri için bu oran yüzde 35.6 oldu. Yolcuların yarısı tren iklimlendirmesi için 'iyi' cevabını verirken, yolcuların yüzde 47.2'si YHT'nin seyahat güvenliği açısından 'çok iyi' olduğunu kaydetti. Trenin kalkış ve varış zamanı ile ilgili memnuniyet araştırması yapıldığında yolcuların yüzde 56.3'ü çok iyi cevabı verirken, tren bileti için ödenen bedel ile ilgili yüzde 39.8'inin çok iyi yanıtını verdiği belirtildi.