100 milyon dolara tedbir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC
) kumarhaneler üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda döviz
in yurtdışına çıkarıldığını belirleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dev bir operasyona imza attı. MASAK, suç gelirlerinin yurtdışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde belirli miktarın üzerinde yurtdışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı. ARALARINDA BANK ASYA DA VAR
Yapılan incelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bunlara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında FETÖ
'nün finans ayağını temsil eden Bank Asya
'nın da bulunduğu Türkiye
merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK raporu doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Öte yandan MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. 5 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Tedbir
konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi. Tedbir konulan hesaplara, yüklü para yatıran kişilerin tespit edildiği ve bunların da hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi. Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurtdışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.