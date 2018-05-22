Emekli zamlarında son dakika artış müjdesi! – En düşük emekli maaşı belli oldu

Türkiye'de 12.3 milyon emeklinin beklediği son dakika Temmuz zammı haberi geldi. TÜİK'in verilerine göre emeklilere yapılacak zammın tüm detayları belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin 4 aylık kısmında emekliye yapılacak zam tahmini 4.69 olarak belirtilmişti. Ocak- Nisan ayındaki enflasyon tutarına göre zam oranı yüzde 4.69'du. Geriye Mayıs ve Haziran ayında oluşacak enflasyon durumu merakla beklenmekte. Uzmanlar son 2 aylık süreçte bu rakamın oldukça yukarılara çıkacağını tahmin ediyor.