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zamlarında son dakika artış müjdesi! – En düşük emekli maaşı belli oldu

Türkiye’de milyonlarca nin beklediği son dakika Temmuz zam müjdesi haberi geldi. 12.3 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili tüm detaylar netleşti. Buna göre Emeklilerin Temmuz ayında yüzleri gülecek. İlk 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda bu yıl Temmuz ayında alacakları zammın tutarı belli olacak emekliler için uzmanlar tarafından müjdeli haber geldi. İlk 4 aylık enflasyon tutarlarına göre emekli maaşına yapılacak zam yüzde 4.69 oranında çıkarken diğer uzmanların son iki aylık enflasyon tutarı tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz ayında alacağı zam tutarında da ciddi bir artış söz konusu durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı tahminler, enflasyon verileri ve enflasyon tahminlerine göre netleşen emekli zamları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hali hazırda en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Buna göre ‘ en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? ‘ Sorusunun cevabını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:56
Emekli zamlarında son dakika artış müjdesi! – En düşük emekli maaşı belli oldu

Türkiye'de 12.3 milyon nin beklediği son dakika Temmuz zammı haberi geldi. TÜİK'in verilerine göre emeklilere yapılacak zammın tüm detayları belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin 4 aylık kısmında emekliye yapılacak zam tahmini 4.69 olarak belirtilmişti. Ocak- Nisan ayındaki enflasyon tutarına göre zam oranı yüzde 4.69'du. Geriye Mayıs ve Haziran ayında oluşacak enflasyon durumu merakla beklenmekte. Uzmanlar son 2 aylık süreçte bu rakamın oldukça yukarılara çıkacağını tahmin ediyor.

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Emekli zamlarında son dakika artış müjdesi! – En düşük emekli maaşı belli oldu
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