Evinde istiridye mantarı yetiştiriyor

Serdar Can isimli girişimci, deponun tavanına monte ettiği askılıklardaki dev poşetlerdeki buğday samanı içerisinde yetiştirdiği mantarlara gözü gibi baktığını belirtti. Yemekten büyük zevk aldığı mantarı, şimdi kendi üretip pazara sunacağını dile getiren Can, son dönemde çiftçilerin büyük rağbet gösterdiği istiridye mantarı yetiştiriciliği projesini kendi imkanları ile hayata geçirdiğini kaydetti. B vitamini ile demir, bakır ve fosfor gibi mineralleri bünyesinde barındıran istiridye mantarını Güroymak'ta ilk kez yetiştiren Can, evindeki depoyu da mantar tarlasına çevirdi.