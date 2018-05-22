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istiridye mantarı yetiştiriyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki bir girişimci, evinin deposunu istiridye mantarı bahçesine çevirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 06:32
Evinde istiridye mantarı yetiştiriyor

Serdar Can isimli girişimci, deponun tavanına monte ettiği askılıklardaki dev poşetlerdeki buğday samanı içerisinde yetiştirdiği mantarlara gözü gibi baktığını belirtti. Yemekten büyük zevk aldığı mantarı, şimdi kendi üretip pazara sunacağını dile getiren Can, son dönemde çiftçilerin büyük rağbet gösterdiği istiridye mantarı yetiştiriciliği projesini kendi imkanları ile hayata geçirdiğini kaydetti. B vitamini ile demir, bakır ve fosfor gibi mineralleri bünyesinde barındıran istiridye mantarını Güroymak'ta ilk kez yetiştiren Can, ki depoyu da mantar tarlasına çevirdi.

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Evinde istiridye mantarı yetiştiriyor
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