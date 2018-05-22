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Karaköy, yeni iskelesine kavuşuyor

Giriş Tarihi: 22.5.2018
Karaköy, yeni iskelesine kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi (), Karaköy'ün yeni akıllı yüzer iskelesini yakında hizmete sunacak. Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen 'nin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için 'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç Tersanesi'nde tamamlandı. Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele yakında hizmete alınacak.
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