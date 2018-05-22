Karaköy, yeni iskelesine kavuşuyor

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
), Karaköy'ün yeni akıllı yüzer iskelesini yakında hizmete sunacak. Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesi
'nin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi
'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç Tersanesi'nde tamamlandı. Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele yakında hizmete alınacak.