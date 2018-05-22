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'DE kumarhanelere para hareketi incelemesi!

Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki () 13 kumarhane ve bağlı 20 şirketle ilgili, 5 milyar dolarlık para hareketi için inceleme başlattığı öne sürüldü.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:20
KKTC'DE kumarhanelere para hareketi incelemesi!

'de kumarhaneler kapandıktan sonra, kumar inde akla ilk gelen yerlerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kumar turizminin ekonomisine yıllık 2 milyar 500 milyon lira katkı sağladığı ülkeye, Türkiye'den yıllık 600 bin dolayında turist, kumar oynamak için geliyor. 29 kumarhanenin bulunduğu Ada'da, sektörde 7 bin 500 dolayında kişi çalışıyor. Kumarhane müşterilerinin yüzde 60'ını Türk vatandaşları oluşturuyor.

5 MİLYAR DOLARLIK PARA SORUŞTURMASI

Gazeteler, 'ın Ada'daki 13 kumarhane ve bağlı 20 şirket için 5 milyar dolarlık kara para soruşturması başlattığını yazdı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, soruşturma ile ilgili kendilerine bir bilgilendirmenin yapılmadığını açıkladı. Denktaş, MASAK ile iletişim kurduklarını, böyle bir durumun olmadığına yönelik bilgi aldığını söyledi. Denktaş, bu konuda 'te bir mahkeme kararı üretildiğini ifade etti.

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KKTC'DE kumarhanelere para hareketi incelemesi!
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