Vakıfbank kredide hız rekoru kırdı

Vakıfbank
büyük banka
lar arasında kredilerde en hızlı büyüyen banka oldu. Nakdi
kredileri yüzde 6.8 oranında artarak 195 milyar TL
seviyesini bulan bankanın, gayri nakdi kredileri ise yüzde 8.8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Bankanın krediler toplamı ise 250 milyar TL'ye ulaştı. Vakıfbank, aktif büyüklüğünü yıllık yüzde 28 artışla 282 milyar TL'ye ulaştırdı. Banka 2018'in ilk çeyreğinde 1.3 milyar TL brüt kârından 248 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 51 milyon TL net kâr elde etti. EKONOMİYE DESTEK
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilir şekilde büyümeye ve milli ekonomiye destek olmaya devam ettik. Nakdi kredilerimiz bu çeyrek yüzde 6.8 oranında artarak 195 milyar TL seviyesini, gayri nakdi kredilerimiz ise yüzde 8.8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığımız destek 250 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde gerek kamu gerek özel tüm büyük bankalar içinde en yüksek kredi büyümesine imza attık. Bu büyüme oranları, 2017'de olduğu gibi, 2018'in ilk çeyreğinde de elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizi ve ülke ekonomisine en çok katkı yapan bankaların başında geldiğimizi net bir şekilde göstermektedir" dedi. Yurtdışı borçlanmada Türkiye
'ye uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak getirdiklerini belirten Özcan, şunları söyledi: "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize getirdiğimiz kaynak tutarı 1.8 milyar doları buldu. Bunun üzerine ayrıca nisanda 1.3 milyar dolar büyüklüğüyle banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdik." HER ALANDA PAZAR PAYINI ARTIRDI
Hemen her alanda pazar
payı kazandıklarını belirten Genel Müdür Özcan, "Geçen yılın aynı döneminde yüzde 8.4 olan toplam kredilerdeki pazar
payımız yüzde 8.9 seviyesine, TL kredilerdeki pazar payımız yüzde 8.6 seviyesinden 9.4 seviyesine, toplam mevduattaki pazar payımız yüzde 8.6 seviyesinden 9.1 seviyesine, TL mevduattaki pazar payımız ise yüzde 10.5 düzeyinden 11 düzeyine yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde yurtdışından ülkemize getirdiğimiz kaynak tutarı da 1.8 milyar dolar oldu" değerlendirmesinde bulundu.