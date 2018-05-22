Yatırımcıya 45 yıllık ruhsat güvencesi

AK Parti
24 Haziran seçimleri için kolları sıvarken, yapısal reform ve yatırımlar kesintisiz sürüyor. Hükümet, serbest bölge
ye gelen yatırımcılara 45 yıllık ruhsat güvencesi verdi, uzun vadeli güçlü teşvikler ise karşılık buldu. Güvenli liman arayan Körfez'in dev şirketleri elçiliklerde yatırım ofisleri kurulmasını talep etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Serbest bölge kullanıcılarına verilen faaliyet ruhsatlarının süresi üretici kiracılar için 20 yıl uygulanıyor. Yatırımcılara 45 yıllık ruhsat verilerek teşviklerden daha uzun yararlanmaları sağlanacak" diye konuştu. 190 MİLYAR $'LIK YATIRIM
Son dört yılda Türkiye'de 25 binin üzerinde yabancı sermayeli şirket kurulurken, yabancı şirket sayısı 60 bine yaklaştı. 2002 öncesinde 15.2 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı son 15 yılda 190 milyar doları geçti. Zeybekci, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli-stratejik yatırımlar, üreticiler ve ihracatçılara yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Zeybekci, serbest bölgelere uluslararası yatırım ve teknoloji girişinin hızlandırılması, hizmet ihracatının arttırılması ve ihracat akışının kesintisiz sağlanması için ihracat güzergâhlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. REFORM PAKETİ TALEBİ ARTIRDI
Yatırım reform paketi yerli ve global yatırımcının elini rahatlattı, güveni artırdı. Bu kapsamda inşaat izinleri kolaylaştı, yarım günde şirket kuruluşuna imkân sağlandı, altyapı izinleri hızlandı. Konkordato yerine "kurtarma anlaşması" devreye girdi. İflas davalarına 23 ay sınırı geldi, sicil müdürlüklerine tek durak ofisleri kuruluyor. 23 İLE 10 BAŞLIKTA DESTEK
İşverenın üzerindeki prim ve vergi yüklerini azaltmaya yönelik destekler sağlandığını anımsatan Bakan Zeybekci, "Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 ilimize enerjiden yer tahsisine kadar 10 başlıkta destek sağlanıyor" dedi.