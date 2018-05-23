Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira? 21 Mayıs GÜNCEL

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün mevsimleri de başladı; bu süreçte vatandaşların altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? araştırmaları da ilgiyle devam ediyor. Toplumsal hafıza ve ortak paydalar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça önemlidir. Düğünlerde ve törenlerde altın alışverişi aileler, akrabalar ve arkadaşlar arasında dayanışma sağlar. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

23 MAYIS GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bugün 197,50 TL'den alınırken 197,68 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre %1.95'lik bir artış söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın vatandaşların en çok rağbet gösterdiği altın çeşitleri arasında yer alıyor, genellikle düğün, nişan, sünnet gibi törenlerde tercih edilen çeyrek altın bugün 308,27 TL'den alınırken 315,23 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarım altın bugün 614,61 TL'den alınırken 630,47 TL'den sonra satılıyor. Yarım altın fiyatlarında düne göre artış oranı %1.51.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor. Tam altın fiyatlarında düne göre %1.51'lik artış söz konusu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum şu şekilde: Cumhuriyet altını bugün 1.274,00 TL'den alınırken 1.286,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını fiyatlarında %1.90 oranında bir artış var.

Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 200 lirayı test etmesinin ardından 197,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugünün ilk saatlerinde 200 lira sınırına kadar yükselmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,68 artışla 197,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 323 lira, Cumhuriyet altını da 1.319 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 4,80'in üzerini gördüğü saatlerde, altının gram fiyatının da 200 liraya çıktığını kaydetti.

Dolar kurunun, agresif ve sağlıksız yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatının yeni hedefi 205 lira seviyesi olabilir. Altının ons fiyatının ise tepki alımlarıyla 1.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

ALTIN NEDİR, NASIL ÜRETİLİR?

Gram altını açıklamadan önce altın nedir, nasıl üretilir bu konulara biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Sözlük anlamı ile simgesi Au olan ve atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element. Doğada az bulunması nedeniyle altının önemi ve değeri büyük olmuştur. Çok eski zamanlardan itibaren para basımında kullanılmaktadır. Altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18, ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 22 ayarda gram başına 916 milyem (mg), 18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur. Özellikle dışsatım amacıyla kullanılan 21 ayarda ise, 875 milyem altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları gümüş ve bakır miktarlarına göre ayrımlı renkler alınır. %25 gümüş, yeşil altını, % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır sarı altını, % 0.6 gümüş ve % 19 bakır pembe altını, %25 bakır kırmızı altını oluşturur. Kuyumculuk neolitik çağda doğmuştur. Arkeologların Ur'da, Truva'da, Mykenai'de buldukları mücevher ve heykelcikler o çağa aittir. Altın o çağlardan günümüze kadar önemini yitirmeden gelmiş bir kıymetli madendir ve değer ölçüsü birimlerinden biridir.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) 1996 yılında kurulmuş olup, ortakları arasında , İSTANBUL ALTIN BORSASI, VAKIFBANK, ŞEKERBANK ve İŞBANKASI bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunda T.C. HAZİNESİ, bir üye ile temsil edilmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) TÜRKİYENİN TEK RESMİ ALTIN RAFİNERİSİ olup, üretmiş olduğu altınlar, başta T.C. Darphanesi ve İstanbul Altın Borsası olmak üzere tüm dünyada kabul görmektedir.