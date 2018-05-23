Denizbank Körfez devine satıldı

RUS
Sberbank'ın sahibi olduğu Denizbank
, 3.2 milyar dolara Dubaili Emirates
NBD'ye satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre tutara ek olarak, Emlrates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecek. Finansal piyasalarda birleşme, satın alma ve halka arzların zayıf kaldığı bir süreçten geçilirken, DenizBank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası konumundaki Emirates NBD tarafından satın alınmasının, Türk bankacılık sektörü ve ekonominin geleceğine duyulan güveni tescillediği belirtiliyor. DENIZBANK ISMI KALACAK
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. Denizbank ismi de kalacak" dedi. Ateş, şöyle devam etti: "Bu satış bir anlamda Türkiye'ye güven oyu, DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil. Buradaki onay sürecinin de kısa olmasını diliyoruz. Çünkü bir tarafta satıcı; kıta Avrupa'sının en büyük, toplam Avrupa'nın da HSBC'den sonra ikinci en büyük bankası. Bir Rus bankası ve ülke merkez bankasının yüzde 51 hissesi var. Alıcı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası." Emirates NBD Grubu CEO'su Shayne Nelson ise "Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 13 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
2012'de Rus Sberbank
'ın 3.54 milyar dolara satın aldığı Denizbank, 708'i Türkiye'de, 43'ü yurtdışında toplam 751 şubeden oluşuyor. 11.8 milyon müşteriye hizmet veren bankada, 14 binin üzerinde kişi çalışıyor. Emirates NBD ise satın almayla faaliyet gösterdiği ülke sayısını 13'e çıkarmış oldu. ÖZVARLIK 13.7 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Denızbank'ın kârlılığını artırarak özvarlığını 13.7 milyar liraya çıkardığını ancak hesabın 12 milyar 505 milyon lira üzerinden yapıldığını ifade eden Ateş, "Bu rakamın üzerine Sberbank Emirates NBD'den ciddi bir faiz alacak. Dolayısıyla bu 12 milyar 505 milyon defter değerine karşı ödenen bedel 14 milyar 609 milyon lira ve bitime kadar geçecek sürede alınacak faizin toplamı kadardır. Dolayısıyla çarpan 1.17'dir" bilgisini verdi.