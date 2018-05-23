Halkbank’ın gözü Avrupa’nın zirvesinde

Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, son 15 yılda kredili müşteri sayısını 3.3 milyona, toplam müşterilerini ise 11 milyona çıkardıklarını söyledi. Halkbank'ın 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Arslan, "Bugün Sırbistan ve Makedonya'da 76 şubeli 2 bankamız, geniş muhabir bankacılık ağımız, Londra
ve Singapur gibi küresel finansal merkezlerde bulunan yurtdışı şube ve temsilciliklerimiz sayesinde müşterilerimize hizmet veren güçlü bir markayız. 28.8 milyar TL düzeyinde özkaynak değerine sahibiz. 5-10 yıl gibi kısa bir süre içinde, uluslararası ölçekte daha da yaygınlaşacak, özellikle Balkanlar bölgesinde Avrupa'nın en etkin finansal kurumlarından biri olmaya çalışacağız" dedi. CESUR ADIMLAR ATILDI
Türkiye'nin son 15 yılı çok verimli kullandığını ve bu dönemde güçlü bir ekonomi anlayışıyla çok cesur adımlar atıldığını vurgulayan Arslan, şunları anlattı: "2002 sonrası ekonomik ve siyasi istikrar döneminin, Türk bankacılık sektörüne, büyümenin yanı sıra, satın almalar, birleşmeler, yabancı yatırımcıların piyasaya girişi gibi yeni getirileri oldu. Halkbank ve diğer kamu bankaları geçmişte görev zararı oluşturan, istikrarsızlık nedeni iken bugün ekonomik regülatör, yurtdışı kaynaklı dalgalanmaların etkilerini azaltan, ekonomiye ciddi destek sağlayan, reel sektörün destekçisi konumuna yükseldi." 2002'DEN BERI 15 KAT BÜYÜDÜK
Arslan, çağdaş bankacılık prensiplerine bağlı ve verimli bir kurum olma hedefiyle hareket ettikleri 2002'den bu yana aktif toplamını 15 kat büyüterek sektörün 5'inci, nakdi kredileri 165 kat büyüterek 4'üncü ve mevduatı 16 kat artırarak 3'üncü bankası haline geldiklerini söyledi. Bu süreçte Hazine'ye 18.3 milyar TL tutarında kaynak aktardıklarını anlatan Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) gibi önemli kuruluşlarla işbirliği yaparak 1.7 milyonun üzerinde esnaf ve sanatkârın, 80 milyar TL düzeyinde ayrıcalıklı Hazine faiz
destekli kredilerden yararlanmasını sağladıklarını belirtti. 4.6 MİLYAR LİRALIK KGF KEFALETİYLE 1'İNCİ SIRADA
GEÇEN yıl devreye alınan 200 milyar TL tutarlı KGF kefaleti kapsamında Halkbank'ın toplam 20.6 milyar TL kefalet kullanımıyla ilk sırada yer aldığını anımsatan Arslan, bu yıl devreye alınan toplam 50 milyar TL kefalet tutarlı ikinci dilim programında da 4.6 milyar TL kefalet kullanımıyla yine ilk sırada yer aldıklarını söyledi. FAİZ İNDİRİMİYLE MORTGAGE İKİYE KATLANDI
KONUT kredilerinin tamamının uzun dönemli vadelerle verildiğini, genel faiz oranlarının gelecek dönemlerde düşme eğilimine girmesiyle maliyetlerin de dengeye gelebileceğini ifade eden Arslan, üstelik konut kredisi kullandırmanın, yeni müşteriye ulaşmak yönünde önemli avantajlar oluşturduğunu aktardı. Arslan, "Maliyet sebebiyle binlerce ailenin ev sahibi olma hayallerini ertelemesine kayıtsız kalamazdık. Konut kredilerinde faiz indirimi sonrası kredi kullandırımımızın iki katına çıkmasının dolaylı etkileri ile birlikte olumlu katkıları olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 25 HAZİRAN'DA İSTİKRAR GÜÇLENECEK
OSMAN
Arslan, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde erken seçim kararı alınmasının fevkalade isabetli bir karar olduğunu söyledi. Arslan, "25 Haziran itibarıyla ülkemizdeki istikrarın güçlenecek olmasıyla beraber makroekonomik parametreler daha güçlü bir patikaya girecektir. Haziran ayındaki seçimlerle birlikte ülkemizde güven ve istikrar pekişecek" dedi.