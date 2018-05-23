Kuveyt Türk’te kredilerin yüzde 31’i KOBİ’lere

Katılım banka
larının KOBİ
'lere kullandırdığı toplam fon miktarının 35.5 milyar TL
olduğunu belirten Kuveyt Türk
Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Katılım bankaları KOBİ kredilerinde bankacılık sektöründen yüzde 6.7 pazar payı alıyor. Aynı dönemde aktif büyüklük açısından katılım bankalarının bankacılık sektörü pazar payının yüzde 4.95 olduğu düşünüldüğünde yüzde 6.7'lik KOBİ kredileri pazar payı katılım bankalarının ne denli KOBİ odaklı yaklaştıklarını ortaya koymaktadır" dedi. 4.7 MİLYAR TL KGF
Geçen yıl KGF
'nin bankacılık sektörünün ana gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatan Uyan, "Kuveyt Türk, KGF kapsamında KOBİ'lerimize 4.7 milyar TL kaynak sağladık" diye konuştu. Kuveyt Türk olarak KOBİ müşterilerine kullandırdıkları fon tutarını, bu yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 34.4 büyütürek 13.3 milyar liraya taşıdıklarının altını çizen Uyan, "Toplam kullandırılan fon büyüklüğümüzün yüzde 31'i KOBİ kredilerinden oluşuyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte KOBİ'lere kullandırılan fonların payını yüzde 34'lü seviyelerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.