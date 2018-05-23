SEK, EuroLeague’e sponsor

SEK
, EuroLeague
'in 'İyilikle Besleyen Sponsoru' olarak Final Four'a katıldı. Marka, EuroLeague Basketball ile 2017'den itibaren üç yıl sürecek bir anlaşmaya imza attı. 2017'de Türkiye Basketbol Federasyonu ve NBA ile işbirliği yaparak Türkiye'de Junior NBA Ligi'nin sponsoru olan SEK aynı yıl EuroLeague Basketball'a da sponsor oldu. Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, "Sütün fiziksel büyümeye katkısı tartışılmaz. Basketbolun da hem fiziksel hem de sosyal gelişime büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz için EuroLeague gibi önemli bir organizasyonla işbirliği yapıyor olmayı önemli buluyoruz" dedi.