Teşvik Diyarbakır’a yatırım çekti

Son
15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'nun kalkınması için çıkarılan teşvik uygulaması, Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. Bölge'yi yatırım için cazip hale getirdi. İskur Grup, hükümetin 2012'de revize ettiği teşvik uygulamasının hemen ardından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla 350 kişinin çalıştığı iplik fabrikası kurdu. OSB'de önceki yıl konfeksiyon üretimi yapılan ve 150 işçinin istihdam edildiği ikinci fabrikayı hizmete açan İskur Grup, Diyarbakır'daki yatırımını daha da büyütme karar aldı.