Türkiye'den milli piyade tüfeği hediyesi

Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ile TÜBİTAK SAGE Arge Projeleri imza töreni için gittiği Kırıkkale'de MKE'nin ağır silah ve çelik fabrikası ile silah müzesini de ziyaret etti.

Silah müzesinde yetkililerden bilgi alan Bakan Canikli, geçmişte kullanılan silahlar ile "gazi silah" olarak nitelendirilen ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'a ait tüfeği inceledi.

Müze yetkilileri, şehit Mehmethan'a ait silahın kabza ve namlu bölümünde ağır hasar bulunduğunu, olayın yaşandığı andaki durumu korunarak sergilendiğini vurguladı.

Tüfeği yakından inceleyen Canikli, Mehmethan başta olmak üzere şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Müzedeki, diğer MPT-76'yı da inceleyen Canikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli üretim milli piyade tüfeklerini 10'dan fazla ülkeye hediye ettiklerini bildirdi.

Bu ülkelerin yerli ve milli tüfekleri deneme amacıyla kullandıklarını belirten Canikli, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Yakın zamanda milli piyade tüfeğiyle ilgili satış sözleşmelerinin imzalanması bekleniyor.

- ÖZEL İZİNLE GEZİLEN MÜZE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesindeki "Silah Müzesi"nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün envanter defterlerinde kayıtlı, hepsi orijinal, yaklaşık 500 eser bulunuyor.

15 Temmuz 1990'da ziyarete açılan müzede, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul ve Karadeniz halkından toplanarak Anadolu'ya kaçırılan eserler sergileniyor.

13. ve 14. yüzyıldan bugüne kadar koruyucu, delici, kesici, ateşleyici olmak üzere materyallerin tasnif edildiği müze, MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürlüğünce verilen özel izinle hafta içi gezilebiliyor.

Müzede, özellikle Osmanlı döneminde kullanılan silah, miğfer ve çelik yelekler beğeni topluyor.