Ambargo sonrası İranlılar rotayı Türkiye’ye kırdı

AB
D'nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırım uygulama kararı aldığı İran pazarı Türk turizm sektörüne umut oldu. 2017'de 2.5 milyonu aşkın İranlı turisti ağırlayan turizmciler, ABD ve AB pazarına yaptırımlar nedeniyle gidemeyecek olan İranlı turistin yönünü Türkiye
'ye çevireceğini düşünüyor. SON İKİ YILIN ZİRVESİ
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, batılı turistlerden yüzde 35-40 daha fazla harcayan İranlıların Türkiye'yi tercih edebileceğini belirtti. Konaklama sektörünün nisan ayı doluluklarıyla ilgili de bilgi paylaşan Bayındır, sektörün nisanda son iki yılın en iyi rakamlarına ulaştığını açıkladı. Bayındır, "Türkiye Nisan 2018'de otel doluluklarını yüzde 19.7 artırarak 72.6'ya çıkardı. İstanbul
yüzde 23.6 artışla 79.5'e, Antalya
ise yüzde 16.7 yükselerek yüzde 65.7'ye ulaştı" diye konuştu. Bayındır, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştığını söyledi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ise, Ramazan Bayramı için tur şirketleri üzerinden 600-700 bin civarında rezervasyon beklediklerini belirterek, 2.5-3 milyon kişinin seyahat edeceğini söyledi.