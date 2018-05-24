Bakan Berat Albayrak'ın duyurduğu petrol aramaları tam gaz devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın dün duyurduğu petrol arama seferberliği hızla sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 16 Mayıs 2018'de başvurdu.



Böylece son başvuru ile yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde petrol arama başvurusu 11'e yükselmiş oldu.

Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazma vuruldu

ÖNCEKİ BAŞVURULAR



TPAO pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 11 Mayıs 2018'de başvurmuştu.



9 Mayıs'ta ise yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuru yapan TPAO, benzer şekilde Nisan ayında da Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için 4 ayrı ruhsat başvurusu yapmıştı.

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA SEFERBERLİĞİ BAŞLADI



Dün Çukurca ilçesinde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Albayrak burada yaptığı konuşmada şunları söylemişti:



"Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla, Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız."

Bakan Albayrak: Türkiye'nin dört bir yanında gravite veri toplama işlemine başladık