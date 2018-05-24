Çiftçilere 1 yılda 30 milyar TL destek

Hükümet girişimcileri destekleyen, küçük işletmeleri koruyan, tarım
sektörünü güçlendiren adımlar atmaya devam ediyor. Bu yıl çiftçilere yaklaşık 30 milyarlık kredi sağlanırken, zor durumda olanların borçlarını yapılandırması için de yeni fırsatlar sunuluyor. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Ziraat ve Tarım Kredi Kooperatifleri
'ne başvuruda bulunan üreticiler için yapılandırma imkânı getirildiğini anımsatarak, Hazine'nin de gelir kaybı ödemesi yaptığını belirtti. KAYIP ÖNLENDİ
Hazine Müsteşarı Osman Çelik, çiftçi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararın 8 Mart 2017'de yürürlüğe girdiğini anımsatarak, ziraat ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne başvuranlar için yapılandırma imkânı getirildiğini anımsattı. İlgili yasa maddeleri uyarınca Hazine'nin de gelir kaybı ödemesi yaptığını kaydetti. 14.8 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK
Bu yılın bütçesinden tarımsal destek programları için 14.8, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 10.1, tarımsal kredi sübvansiyonu ve ihracat destekleri için 4.7 milyar lira ödenek ayrıldı.