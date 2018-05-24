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'ta dev küçülme

2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar euro zarar açıklayan dünyanın en büyüklerinden , eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. , 2020'ye kadar 14 bin kişiyi işten çıkartacak.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 14:09
Deutsche Bank'ta dev küçülme

Dünyanın en büyük ve en köklü larından biri olan , alarm veriyor. 2015 yılında başlayan bir darboğaz ile zarar etmeye başlayan banka, 7 milyar euroluk makas açığının ardından 4 bin kişiyi işten çıkartacağını açıklamıştı. Bu rakam aradan geçen 3 yılda 10 bin yükseldi.

İŞTEN ÇIKARTMALAR BAŞLAYACAK

Çalıştırdığı eleman sayısı ile de dünyanın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, 2015'te aldığı küçülme kararını sürdürüyor. 2020 hedefleri doğrultusunda 200 şubesini kapatmayı hedefleyen banka, toplamda 14 bin kişiyi işten çıkartma kararı aldı.

Şirketin 2018 hedefinde 5 bin kişiyi işten çıkartma maddesi bulunuyor. 2015 yılında küçülme ve 2020'ye sağlam girmek için oluşturulan planlamalarını sürdüren Deutsche Bank'ın gelecek yıllarda 14 bin kişyi işten çıkartması ve maliyet azaltılması için de makine-otomasyon sistemlerine geçmesi bekleniyor.

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Deutsche Bank'ta dev küçülme
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