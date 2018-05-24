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kaç tl? Dolar 24 Mayıs'ta ne kadar oldu? Dolar'da son durum... Detaylar haberimizde

günü kaç liradan kapattı? 24 Mayıs dolar fiyatları... 'nın dünkü 3 puanlık faiz artışının ardından gece boyunca düşüşe geçen dolar/TL u bu sabaha yükselerek başladı. Vatandaşların son günlerde en çok merak ettiği ve araştırdığı para birimi olan dolarda son durum ne ? Dolar düşecek mi? kaç tl oldu? Merkez Bankası'nın kararı doları düşürdü mü? İşte Dolar ile merak edilenler, ve güncel dolar fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.5.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 18:53
Dolar kaç tl? Dolar 24 Mayıs'ta ne kadar oldu? Dolar'da son durum... Detaylar haberimizde

'nın dün akşam olağanüstü toplanarak faizde 3 puan artışa gitmesi sonrası da sert düşüş görüldü.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bugün dalgalı seyrediyor. Gün içerisinde 4,79 seviyesini test eden Merkez Bankası'nın yeni hamlesinin ardından 4,78 civarına geriledi.

Dünkü kararın ardından dolar 4,55'in altına kadar gerilemişti. Dolar dün gün içinde 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

/TL de 5,55'in üzerinde hareket ediyor. Euro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti.

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Dolar kaç tl? Dolar 24 Mayıs'ta ne kadar oldu? Dolar'da son durum... Detaylar haberimizde
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