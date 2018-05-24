Dolar kaç tl? Dolar 24 Mayıs'ta ne kadar oldu? Dolar'da son durum... Detaylar haberimizde

Merkez Bankası'nın dün akşam olağanüstü toplanarak faizde 3 puan artışa gitmesi sonrası dolarda sert düşüş görüldü.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bugün dalgalı seyrediyor. Gün içerisinde 4,79 seviyesini test eden kur Merkez Bankası'nın yeni hamlesinin ardından 4,78 civarına geriledi.
Dünkü kararın ardından dolar 4,55'in altına kadar gerilemişti. Dolar dün gün içinde 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.
Euro/TL de 5,55'in üzerinde hareket ediyor. Euro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti.